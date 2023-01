Depuis Barcelone, Emmanuel Macron écarte un référendum sur les retraites : « La réforme se fera dans un esprit de dialogue et de responsabilité »

Emmanuel Macron a été interrogé sur la réforme des retraites lors d'une conférence de presse durant son déplacement en Espagne, ce jeudi 19 janvier.

Le chef de l’Etat était en déplacement ce jeudi à Barcelone à l’occasion du sommet franco-espagnol. Les gouvernements espagnol et français ont signé un traité de coopération et d’amitié. Lors d’une conférence de presse commune, Emmanuel Macron et Pedro Sánchez ont évoqué les points de passage fermés entre la France et l'Espagne dont le col de Banyuls dans les Pyrénées-Orientales.

Le président de la République a aussi été interrogé sur la grève du 19 janvier contre la réforme des retraites.

Selon Emmanuel Macron, « c'est une réforme qui a été démocratiquement présentée lors de l'élection présidentielle et des élections législatives. Elle a été étudiée avec les organisations syndicales et elle a été validée par le gouvernement. C'est une réforme juste et responsable. La France est un peu décalée par rapport aux autres pays sur le sujet et si l'on veut être juste entre les générations, on doit faire cette réforme ».

Emmanuel Macron avait été interrogé précisément sur la question d'un référendum après le succès annoncé des manifestations de ce 19 janvier. Il a éludé cette question se contentant de préciser que la « réforme se fera », dans un « esprit de dialogue mais avec responsabilité ».

Le chef de l'Etat a jugé « bon et légitime que toutes les opinions puissent s'exprimer » mais a appelé à des manifestations dans le calme :

« Je fais confiance aux organisateurs de ces manifestations pour que cette expression légitime de désaccord puisse se faire sans créer trop de désagréments pour l'ensemble de nos compatriotes et évidemment sans débordement ni violence ni dégradation ».

De nombreux rassemblements étaient organisés jeudi dans toute la France pour s’opposer au projet de réforme de retraites du gouvernement.