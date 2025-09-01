Justification creuse

« Cette crise est née d’un coup d’État » : Poutine justifie la guerre en Ukraine en blâmant la révolution Maïdan et l’Occident

Lors d’un sommet international organisé en Chine, Vladimir Poutine a une nouvelle fois rejeté la responsabilité du conflit en Ukraine sur les pays occidentaux. Devant ses alliés, le président russe a présenté l’intervention militaire de Moscou comme une réponse aux bouleversements politiques de 2014 à Kiev et aux ambitions de l’OTAN.