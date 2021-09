Crise des sous-marins : Emmanuel Macron va s'entretenir avec Joe Biden ce mercredi 22 septembre

Joe Biden et Emmanuel Macron avant la photo de famille au début du sommet du G7 à Carbis Bay, Cornwall, le 11 juin 2021.

Joe Biden a sollicité un entretien avec Emmanuel Macron pour évoquer la crise diplomatique entre les deux pays suite à la rupture du contrat entre la France et l'Australie concernant la vente de sous-marins.

Six jours après la rupture du "contrat du siècle" entre la France et l'Australie sur la vente de sous-marins, Emmanuel Macron et Joe Biden vont s'entretenir ce mercredi 22 septembre.

La rupture du contrat est intervenu suite au nouveau pacte de défense "Aukus" entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni pour faire face à la Chine.

Lundi, le président américain s'est dit "impatient" de s'entretenir avec Emmanuel Macron.

Cet échange devrait donc permettre d'apaiser les tensions entre Paris et Washington.

Joe Biden, qui a sollicité cet entretien, veut "faire part de son désir de travailler étroitement avec la France dans la zone indo-pacifique et sur la scène internationale", selon un haut responsable américain.

Joe Biden et Emmanuel Macron vont donc avoir une discussion téléphonique. L'horaire n'a pas été communiqué. Ce dialogue sera "un échange de clarification" pour "clarifier à la fois les conditions dans lesquelles cette annonce a été décidée et clarifier aussi les conditions d'un réengagement américain dans une relation d'alliés", selon les précisions de Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres.

