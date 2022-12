Covid-19 : le vaccin Sanofi sera disponible à partir du lundi 19 décembre

Le vaccin Sanofi Pasteur contre la Covid-19 pourra enfin être administré à partir du lundi 19 décembre.

Avec plusieurs mois de retard par rapport à l’arrivée des vaccins à ARN messager pour se prémunir de la pandémie de Covid-19, le vaccin Sanofi Pasteur pourra enfin être administré à partir du lundi 19 décembre.

Le 8 décembre dernier, la Haute autorité de santé avait rendu un avis favorable à l’utilisation du vaccin de Sanofi en rappel contre la Covid-19. Ce vaccin pourra donc être administré dès ce lundi 19 décembre, a précisé la Direction générale de la santé :

« Ce vaccin offre une alternative aux personnes réticentes ou contre-indiquées » aux vaccins à ARN messager disponibles, qui restent bien « à utiliser de manière préférentielle ».

Le vaccin contre la Covid-19 du laboratoire français Sanofi a été approuvé par l’Union européenne ce le 10 novembre dernier, et par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Le vaccin VidPrevtyn Beta des laboratoires Sanofi Pasteur et GSK est autorisé en rappel, chez les adultes de 18 ans et plus, primo-vaccinés avec un vaccin à ARN messager.

L’utilisation de ce vaccin en rappel est une alternative pour les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent plus recevoir un vaccin à ARN messager.

Les vaccins contre la Covid-19 permettent notamment d'éviter les formes graves et le Covid long.