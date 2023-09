Covid-19 : le ministre de la Santé appelle à «ne pas aller travailler» quand on est infecté

Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a appelé ce mardi 5 septembre sur France 2 à la «responsabilisation de chacun» pour éviter un énième retour du Covid-19.

«On passerait un meilleur automne si l’épidémie n’était pas trop forte.» Le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a appelé ce mardi 5 septembre sur France 2 à la «responsabilisation de chacun» pour éviter un énième retour du Covid-19, alors que de nouveaux variants ont fait leur apparition cet été. À date, la situation n’est toutefois pas inquiétante, a-t-il assuré, indiquant que «l’OMS n’émet pas d’alerte».

Si l’on n’a donc «pas à changer nos comportements», ajoute le ministre, il faut toutefois retrouver ses «réflexes» du temps de la pandémie, notamment porter un masque si l’on est infecté ou que l’on côtoie des personnes fragiles. «Quand vous avez le Covid, il est préférable de rester chez soi et de ne pas aller travailler», a par ailleurs conseillé Aurélien Rousseau.

L’isolement en cas de test positif n’est toutefois plus obligatoire. La recommandation du ministre n’est d’ailleurs possible qu’avec les salariés pouvant exercer leur activité en télétravail, puisque les arrêts de travail ne sont plus systématiques. Un médecin peut toujours en délivrer en cas de symptômes empêchant de travailler, comme pour toute maladie.

Aurélien Rousseau a par ailleurs réaffirmé que la «priorité» du gouvernement était de protéger les personnes fragiles face au virus. Une campagne vaccinale de rappel doit débuter cet automne pour, notamment, les plus de 65 ans, les femmes enceintes ou encore les personnes immunodéprimées, sur le modèle de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière qui se tiendra en parallèle. «À ce stade, on ne l’accélère pas», a temporisé le ministre, disant se tenir «prêt» si l’épidémie venait à repartir.