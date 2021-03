Covid-19 : la vaste majorité des décès des suites du coronavirus ont été recensés dans des pays avec un taux d’obésité élevé, selon un rapport de l’OMS

L'OMS a dévoilé un rapport sur les liens entre l'obésité et les décès liés à la Covid-19.

Neuf décès sur dix dus à la Covid-19 sont survenus dans des pays avec des taux d'obésité élevés, selon une recherche soutenue par l'Organisation mondiale de la santé qui établit la corrélation flagrante entre le poids excessif et les vies perdues à cause de la maladie, d’après des informations du Financial Times.

L'étude de la Fédération mondiale de l'obésité (WOF), qui représente des scientifiques, des professionnels de la santé et des chercheurs de plus de 50 associations régionales et nationales d'obésité, a montré que les taux de mortalité étaient 10 fois plus élevés là où au moins 50% de la population était en surpoids.

Ces recherches permettent d’avoir un nouvel aperçu des raisons pour lesquelles les patients dans certains pays meurent à des taux beaucoup plus élevés après avoir contracté la Covid-19 par rapport à d'autres nations.

L'âge est considéré comme le plus grand facteur de risque, ce qui a conduit à privilégier le déploiement des vaccins pour les personnes âgées.

La Fédération mondiale de l'obésité (WOF) précise que son rapport "montre pour la première fois que la population en surpoids est classée en deuxième position". Elle appelle donc maintenant à donner aux personnes en surpoids la priorité à la vaccination face aux risques encourus face à la pandémie et aux variants.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, estime que ce rapport « devrait servir de rappel aux gouvernements du monde entier » pour lutter de manière plus efficace contre l'obésité.

Selon une analyse des données de mortalité de l'Université Johns Hopkins et des données de l'Observatoire mondial de la santé de l'OMS sur l'obésité, 2,2 millions des 2,5 millions de décès dans le monde ont été recensés dans des pays avec des taux d'obésité élevés.

Les scientifiques ont cherché à comprendre la différence des taux de mortalité entre les pays asiatiques et occidentaux, ainsi que les pays à faible revenu et à revenu élevé. Le WOF suggère que la découverte du « dénominateur commun » de l'obésité est une partie importante de l'explication.

Tim Lobstein, conseiller politique principal au Conseil économique mondial et auteur du rapport, a déclaré que les taux de mortalité sont dix fois plus élevés dans les pays où plus de 50% de la population est en surpoids. L'augmentation des taux de mortalité nationaux pour les pays dépassant le seuil de 50% de surpoids a été « dramatique ».

Le rapport, publié avant la Journée mondiale de l'obésité ce jeudi, n'a pas trouvé un seul exemple d'un pays où moins de 40 pour cent de la population est en surpoids et avec des taux de mortalité élevés.

Le Vietnam, par exemple, a le taux de mortalité enregistré le plus bas au monde et le deuxième niveau le plus bas de personnes en surpoids : seulement 0,04 pour 100.000 décès dus à Covid-19 et 18,3% des adultes sont en surpoids.

A titre de comparaison, le Royaume-Uni a le troisième taux de mortalité le plus élevé au monde et le quatrième taux d'obésité le plus élevé, avec 184 décès liés au Covid-19 pour 100.000 et un taux de 63,7% d'adultes en surpoids. Les Etats-Unis suivent avec environ 152 décès liés au coronavirus pour 100.000 habitants et près de 68% des personnes adultes sont obèses.

« Le lien entre l'obésité et les taux de mortalité de Covid-19 est clair et convaincant », selon Tedros Adhanom Ghebreyesus. Selon lui, des investissements dans la santé publique et une action internationale coordonnée sont nécessaires pour s'attaquer aux causes profondes de l'obésité permettant de travailler sur « l'un des meilleurs moyens pour les pays de renforcer la résilience des systèmes de santé après la pandémie ».