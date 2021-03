Covid-19 : la mortalité a augmenté de 9,1% en 2020 en France, selon l'Insee.

La hausse des décès constatée a principalement concerné les personnes âgées de plus de 70 ans, plus à risque face à la pandémie de Covid-19, selon l'Insee.

En raison de l'épidémie de Covid-19, la mortalité a été exceptionnelle en 2020 en France et l'espérance de vie a nettement baissé, selon les données de l'Insee dans deux publications publiées ce lundi 29 mars. D’après les chiffres communiqués, 668.800 décès sont survenus l'an dernier, toutes causes confondues, soit 55.500 de plus qu'en 2019 (+9,1%).

L'espérance de vie a reculé de 6 mois pour les femmes (85,1 ans) par rapport à 2019, et de 7,2 mois (79,1 ans) pour les hommes.

Une telle hausse de la mortalité n'a pas été enregistrée en France depuis 70 ans. Elle est très supérieure à celle observée lors des pandémies de grippe ou lors des canicules sévères des dernières années, y compris la canicule de 2003.

Cette hausse a principalement concerné les personnes âgées de plus de 70 ans (+ 11%), parmi les plus à risque face au Covid-19.

Selon les données de l’étude de l'lnsee, en mars-avril 2020, 27.300 décès supplémentaires sont survenus par rapport à la même période de 2019 (+ 27%). L'excédent de décès entre septembre et décembre est moins intense mais a en réalité duré plus longtemps (+ 34 300, + 17%).

Mayotte, l'Ile-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes sont les trois régions où les excédents de décès sont les plus forts sur l'année.