Covid-19 : la Haute autorité de santé donne son feu vert aux autotests

Les autotests sur prélèvement nasal pour dépister une infection à la Covid-19 peuvent être utilisés par des personnes sans symptômes de plus de 15 ans, selon la Haute autorité de Santé.

Un nouvel outil dans la lutte contre la Covid-19 sera bientôt accessible en France. La Haute autorité de santé a validé ce mardi 16 mars « l’utilisation des tests antigéniques sur prélèvement nasal en dépistage : tests de diagnostic rapide (TDR), tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et autotests », selon le communiqué de la HAS.

« Il en résulte que l’utilisation des tests antigéniques rapides sur prélèvement nasal peut s’envisager de deux façons :

- un prélèvement et une réalisation/interprétation du test effectués par un professionnel de santé ou par du personnel ayant reçu une formation adaptée et relevant de structures de prévention et associatives, contribuent au dépistage de maladies infectieuses transmissibles, conformément à l’article L. 6211-3 du code de la sécurité sociale (TROD ou TDR si biologiste médical) ;

- un auto-prélèvement et une réalisation/interprétation du test par le patient/usager (autotest) ».

Fin septembre 2020, la HAS avait rendu un premier avis favorable pour l’utilisation des tests antigéniques sur prélèvement nasopharyngé. Ces tests sont largement déployés depuis en complément des tests RT-PCR.

Selon des informations de La Dépêche, déjà disponibles dans plusieurs pays européens, les autotests appartiennent à la catégorie des tests antigéniques. Il suffit de frotter l’intérieur de sa narine avec un écouvillon. Contrairement aux prélèvements pour les tests PCR, pas besoin ici d’aller au fond du naso-pharynx. Il faut ensuite introduire l’écouvillon dans un tube qui contient quelques gouttes d’un réactif. On peut ensuite lire les résultats du prélèvement sur une bandelette ou une application selon les tests.

Beaucoup de questions se posent en revanche sur le financement, le remboursement des autotests et les mesures qui seront déployées pour retracer les cas contacts et aider les personnes positives à s’isoler après un résultat positif à ces autotests.

Les autotests sur prélèvement nasal pour dépister une infection par le virus du Covid-19 pourront donc être utilisés par des personnes sans symptômes de plus de 15 ans, selon la Haute autorité de Santé. Tout autotest antigénique positif doit ensuite faire l'objet d'une confirmation par test RT-PCR, permettant également de caractériser le variant en présence.

La HAS est favorable à leur prise en charge par l'Assurance maladie dans cette indication médicale, parmi d'autres. Les fabricants d'autotests devront soumettre chacun leur test à l'Agence des médicaments ANSM et la décision finale revenant au ministère de la Santé.