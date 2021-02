Covid-19 : l'OMS donne son homologation d'urgence au vaccin d'AstraZeneca

Covid-19 vaccin AstraZeneca

L'Organisation mondiale de la santé a accordé lundi son homologation d'urgence au vaccin d'AstraZeneca contre la Covid-19, qui ouvre la voie à la distribution de centaines de millions de doses à des pays défavorisés qui étaient privés jusque-là d'immunisation et d'un outil efficace pour tenter de protéger les populations, selon un communiqué de l’OMS.

Cette procédure va donc permettre de venir en aide à des pays qui n'ont pas les moyens de déterminer eux-mêmes l'efficacité et l'innocuité d'un médicament et les aider à avoir plus rapidement accès à des thérapies. Cette annonce et cette décision de l’OMS vont permettre au dispositif Covax, mis en place pour assurer un accès équitable au vaccin à l’échelle de la planète, d'en commencer la distribution dans différentes régions du monde.

L'homologation concerne deux versions du vaccin, l'une fabriquée en Inde, l'autre en Corée du sud.