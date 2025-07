Modèle Européen ?

Le Danemark prend la présidence de l’UE et voilà les X choses dont nous pourrions nous inspirer

En prenant les rênes de l’Union européenne, le Danemark met en vitrine un mode de vie souvent cité en exemple : prospérité, faible inégalités, haut niveau d’éducation et d’espérance de vie. Mais cette réussite repose sur une homogénéité culturelle forte, une pression sociale marquée et une cohésion interne rigoureusement entretenue. Loin de l’idéal scandinave fantasmé, le modèle danois conjugue harmonie sociale et exigence collective, entre ouverture affichée et fermeture assumée.