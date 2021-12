Afin de freiner les contaminations et pour lutter contre la propagation du nouveau variant Omicron, détecté en Afrique du Sud, de nouvelles mesures ont été adoptées. Les autorités sanitaires ont notamment décidé d'augmenter la durée d'isolement pour les cas contact. Depuis le 13 décembre, elle est passée à 17 jours pour ceux qui se trouvent dans le même foyer qu'une personne positive au variant Omicron et 7 jours pour les cas contact qui vivent seuls, selon des informations de LCI. Cette mesure doit s’appliquer même si les personnes concernées sont vaccinées.

Cette nouvelle mesure a été mise en lumière par plusieurs médias, notamment LCI. Le site de l'Assurance maladie précise que cette consigne se justifie « compte-tenu de la particularité » du nouveau variant.

Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le président du Conseil scientifique a précisé qu’il redoutait une « possible désorganisation de la société » en janvier en raison de la propagation « fulgurante » du variant Omicron. Cette situation pourrait provoquer « des centaines de milliers de cas par jour » d'ici au début de l'année 2022 et entraîner des arrêts maladie pouvant mettre le pays en grande difficulté.

Le professeur Antoine Flahault s’est aussi confié sur cette mesure. Il estime que cette directive pourrait rapidement mettre « les services essentiels du pays à l'arrêt », selon LCI. Le nouveau variant qui contamine « en moyenne dix personnes », des millions de personnes pourraient être impactées en l'espace de quelques jours.

