Des membres du personnel soignant réclament, dans une tribune pour le JDD, le report de la rentrée scolaire du mois de janvier.

Les établissements scolaires vont-ils devoir fermer pour limiter la propagation du Covid-19 dans les semaines et les mois à venir ? 50 soignants viennent de prendre position ce dimanche dans les colonnes du JDD en signant une tribune. Face à la hausse des contaminations durant les fêtes de fin d’année et avec les craintes liées au variant Omicron, ces soignants signent une lettre ouverte au ministre de la Santé, Olivier Véran. Ils plaident pour un report de la rentrée scolaire prévue le 3 janvier 2022 :

« Nous, professionnels de santé, (...) sommes très inquiets du niveau actuel de circulation virale du coronavirus parmi les enfants et adolescents en âge scolaire. (…) Nous nous attendons à une vague inédite dans les semaines à venir de prise en charge d'enfants atteints du syndrome inflammatoire multi-systémique pédiatrique (PIMS), ainsi que de séquelles liées à l'évolution, dans certains cas, d'une forme durable de la maladie (« covid long pédiatrique ») ».

Ils ont également donné des chiffres sur les hospitalisations des enfants liées à la Covid-19 :

« Depuis début novembre, plus de 300.000 enfants et adolescents ont été confirmés positifs au Covid-19. Les hospitalisations d'enfants en services conventionnels et en soins intensifs, ont dépassé les pics de toutes les vagues précédentes, avec plus de 800 enfants de moins de 10 ans et 300 adolescents de 10 à 19 ans hospitalisés en six semaines, et ces chiffres ne cessent d'augmenter ».

Face à cette situation délicate, les professionnels de santé appellent l'exécutif à prendre plusieurs mesures. Parmi elles, figurent donc le report de la rentrée scolaire considérée « à haut risque compte tenu de sa proximité avec les festivités du Nouvel An » et un recours à l'enseignement à distance « jusqu'au retour à des seuils d'indicateurs sanitaires définis publiquement ».

Le médecin généraliste Jérôme Marty, le professeur à la Pitié Salpêtrière Gilbert Deray ou bien encore l'épidémiologiste Mahmoud Zureik font notamment partie des signataires.

Les signataires souhaitent qu'un « nouveau protocole sanitaire » soit élaboré dans les écoles, « basé sur des mesures efficaces, déclenchées par des indicateurs épidémiques, connus et anticipés », et une « lutte claire du ministère de la Santé contre la désinformation sur la situation épidémique chez les enfants » afin de permettre aux familles d’être mieux informées des risques existants chez les plus jeunes.

Les signataires déplorent la gestion de la pandémie dans les établissements scolaires et par le ministère de l’Education :

« Nous déplorons (...) les faibles moyens déployés jusqu'à présent par le ministère de l'Education nationale pour freiner l'épidémie dans les écoles, que ce soit pour lutter contre le risque aéroporté de contamination, comme pour organiser des campagnes de tests efficaces ».

Depuis le 22 décembre, tous les enfants de 5 à 11 ans sont éligibles à la vaccination contre la Covid-19 en France.