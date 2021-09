Covid-19 : Arnaud Fontanet alerte sur un possible redémarrage de l'épidémie avec l'arrivée du froid

Invité sur RTL , le Professeur Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique, a fait un point sur la situation sanitaire en France. Alors que les chiffres de contaminations laissent présager une fin de la quatrième vague, le Pr Fontanet a tenu à rester prudent.

"C'est un peu difficile car on est dans une situation beaucoup plus complexe qu'avant, où lorsqu'un nouveau variant arrivait on savait que l'on aurait une vague très difficile à stopper Toute l'Europe voit les courbes descendre, un peu comme l'année dernière, rappelez-vous en septembre (...) et puis voilà, fin septembre, un coup de froid, et une deuxième vague qui redémarre. Je pense que quand le temps va changer, que ça va se refroidir, il y a vraiment un risque de redémarrage".