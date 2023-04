Coupe de France : la justice suspend l'arrêté interdisant la distribution de cartons rouges et de sifflets

Les manifestants pourront donc se réunir ce samedi soir comme ils l'avaient prévu, à quelques heures de la partie entre Nantes et Toulouse, et procéder aux distributions.

Les organisations syndicales ont obtenu gain de cause devant le Tribunal administratif de Paris, à la veille de la finale de la Coupe de France à Saint-Denis.

Des sifflets et cartons rouges distribués en nombre avant Nantes-Toulouse ? C'était l'idée de l'intersyndicale de Seine-Saint-Denis, qui avait prévu de distribuer 30.000 cartons rouges et 10.000 sifflets aux supporters en vue de la finale de la Coupe de France, samedi, sur la pelouse du Stade de France. Une rencontre à laquelle assistera le président de la République, Emmanuel Macron. Les organisations syndicales prévoyaient d'en faire usage à la 49e minute, en signe de protestation contre le recours au 49.3 sur la réforme des retraites. Sauf que la préfecture de police de Paris a dit non, prenant un arrêté en ce sens. Arrêté retoqué par le tribunal administratif de Paris.

Les manifestants pourront donc se réunir ce samedi soir comme ils l'avaient prévu, à quelques heures de la partie entre Nantes et Toulouse, et procéder aux distributions. A voir si les sifflets pourront effectivement être utilisés au Stade de France. Ils sont interdits lors de toutes les rencontres... En attendant, l'intersyndicale se félicite de cette décision de justice et y voit «une victoire pour le respect des libertés». Le tout en promettant que «l'heure est aux prolongations jusqu'à l'obtention du retrait de la réforme Macron sur nos retraites».