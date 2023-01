Congrès PS : « Il y a un résultat qui est incontestable », maintient Olivier Faure

Le député a malgré tout souhaité apporter une forme d'apaisement, en affirmant qu'il rencontrerait cet après-midi Nicolas Mayer-Rossignol et Hélène Geoffroy.

© Stefano RELLANDINI and Joël SAGET / AFP

À nouveau ce lundi matin, et quatre jours après la tenue du scrutin, Olivier Faure a affirmé sa victoire au congrès du Parti socialiste. « Il y a une réalité électorale » et « un résultat qui est incontestable », a-t-il soutenu au micro de Franceinfo. Son concurrent, le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, continue de son côté de dénoncer le vote.

« Tout ça relève de la mauvaise polémique », a préféré balayer le premier secrétaire, en reprochant à l'édile de proférer des « accusations qui sont en fait l'installation d'une vérité parallèle et la volonté de discréditer un scrutin qui s'est déroulé dans de bonnes conditions ». Lui assure que les irrégularités et autres «contentieux» relevés ont tous été « vérifiés », notamment par la commission de récolement réunie ce week-end. « L'ensemble des procès-verbaux et l'intégralité des votes sont à disposition de la presse », a fait savoir l'élu, pour qui l'on a désormais « purgé les défauts ».