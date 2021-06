Compteurs Linky : le gouvernement assure que les consommateurs ne paieront pas plus

Une photographie du nouveau compteur Linky, en mars 2009, à Tours.

Les usagers du compteur Linky ne devront pas rembourser sa mise en service, selon les précisions du gouvernement. Enedis a confirmé que les consommateurs ne paieraient pas plus cher à cause de leur compteur Linky. Le gouvernement est intervenu pour clarifier la situation.

Malgré les précisions d’un article du Parisien, la ministre déléguée à la transition écologique a assuré que les consommateurs ne devraient pas rembourser les installations du compteur Linky. La rédaction du Parisien avait affirmé que les usagers allaient devoir rembourser le déploiement du compteur communicant Linky malgré la promesse initiale des pouvoirs publics. Le gouvernement a assuré mardi 2 juin que les consommateurs ne « paier[aie]nt pas plus ».

La ministre déléguée à la Transition écologique est donc intervenue pour clarifier les choses dans le dossier des tarifs d’électricité liés aux compteurs Linky.

« Les consommateurs ne paieront pas plus au titre de Linky », selon les précisions d’Emmanuelle Wargon à l'Assemble nationale. Ils « ne paieront pas un coût supplémentaire dû à Linky ».

Elle répondait à une question du député La France Insoumise, Adrien Quatennens, qui citait un article du Parisien affirmant que les usagers allaient devoir rembourser le déploiement de Linky malgré la promesse initiale des pouvoirs publics.

Enedis a publié un communiqué sur son site afin de clarifier la situation également :

« Il n’y a pas de coût additionnel associé à Linky. Les consommateurs ne paieront pas 15 euros de plus par an au titre de Linky ».

Linky est censé permettre des économies pour le gestionnaire du réseau de distribution, Enedis, qui peut relever les compteurs et même effectuer certaines opérations à distance, ainsi que limiter les erreurs ou la fraude.

Les pouvoirs publics espèrent que les consommateurs pourront réduire leur consommation en la suivant plus finement.

Plus de 30 millions de compteurs ont été installés à ce jour.

Différentes personnalités politiques de l’opposition ont affirmé en ce début de semaine que l’installation du compteur Linky devrait être remboursée et entraîner des frais supplémentaires pour les Français.

L'information a donc été vivement démentie depuis par le gouvernement dans la journée de mardi.

L'installation d'un compteur électrique coûte 130 euros par unité, selon des calculs réalisés par la Cour des comptes et d’après des informations du Figaro.

Suite à la polémique, le ministère de la Transition écologique a publié un communiqué explicatif dans lequel il est précisé que « le montant (...) n'est pas supporté par le consommateur final. Ce coût est directement supporté par l'entreprise Enedis. »

Le ministère a aussi tenu à démentir un chiffre qui a largement été relayé : le compteur coûterait au consommateur quinze euros supplémentaires par an, pendant dix ans. Ce chiffre est issu d'un calcul réalisé en 2018 par l'UFC-Que Choisir, et se base sur le principe que le coût du compteur serait directement ajouté sur la facture des Français. Or, la réalité est plus complexe, selon Le Figaro :

« Enedis est un fournisseur d'électricité et à ce titre, l'entreprise tire ses revenus des abonnements de ses usagers. Ce sont donc grâce à ces revenus que l'entreprise réalise les modernisations de ce réseau. L'installation de compteurs Linky fait partie de ce plan de rénovation, et a un intérêt économique important pour Enedis, puisque le boîtier permet de réduire les frais liés aux relevés de compteurs électriques ».

Pour l'entreprise, les gains directs en fonctionnement sont « estimés à 1 milliard d'euros d'ici 2024 », d’après la Commission de régulation de l'énergie. Enedis ne pourra pas se contenter de facturer le compteur à ses usagers puis d'en récolter les bénéfices. Entreprise régulée, Enedis va devoir répercuter sur la facture des usagers les bénéfices réalisés grâce à l'installation des compteurs.

D’après plusieurs rapports, les compteurs seront ainsi indolores, sur le plan financier, pour les consommateurs. Le coût du compteur et ses bénéfices vont se compenser. Selon les précisions d’Enedis pour Le Figaro, « les économies de charges d'Enedis compenseront les sommes à payer au titre de l'investissement Linky. Les consommateurs ne paieront donc pas un coût supplémentaire ».