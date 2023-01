© Sergei SUPINSKY / AFP

Livraisons d'armes

Comment la Bulgarie, le pays le plus pauvre de l'UE, a secrètement sauvé l'Ukraine en livrant des munitions et du carburant sur le front

Alors que l’Ukraine attend de nouvelles livraisons d’armes des puissances occidentales, la Bulgarie a fourni du carburant et des armes essentielles à Kiev dans le plus grand secret à cause de certaines personnalités politiques pro-Moscou au gouvernement.