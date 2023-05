Commémorations du 8 Mai : la République est « nécessaire, vitale et juste », Emmanuel Macron a rendu hommage à Jean Moulin

Le président français Emmanuel Macron prononce un discours en hommage au chef de la Résistance française Jean Moulin à la prison de Montluc de la Seconde Guerre mondiale, à Lyon, le 8 mai 2023

Emmanuel Macron a rendu hommage à Jean Moulin et à la Résistance, ce lundi 8 mai à Lyon, après avoir participé à la traditionnelle cérémonie de la Victoire à l’Arc de Triomphe. Ces commémorations étaient encadrées par un dispositif de sécurité renforcé face aux nouvelles manifestations contre le chef de l’Etat et la réforme des retraites.

La République est « nécessaire, vitale et juste », a déclaré lundi Emmanuel Macron lors de l’hommage rendu à Jean Moulin depuis le Mémorial de la prison de Montluc à Lyon.

Emmanuel Macron a visité le Mémorial de l’ancienne prison de Montluc, où Jean Moulin et d’autres figures de la Résistance furent détenus. Accompagné de l’historien Serge Klarsfeld et de l’ancien déporté Claude Bloch, le président de la République a rendu hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale et « aux victimes de la barbarie nazie ».

Lors de son discours, Emmanuel Macron a rappelé que « la tristesse de ceux qui n’ont pas d’espérance n’avait pas de prise sur Jean Moulin, car il avait la certitude intime, indéracinable, que la France en laquelle il croyait serait victorieuse. Que d’autres, si ce n’est lui, en cueilleraient les fruits et que la justice triompherait. Mais il ne pouvait imaginer à quel point ce serait vrai dans les lieux mêmes de son agonie et que ces murs où nous nous tenons en seraient le prétoire. »

Le chef de l’Etat a associé le nom de l’ancien préfet et chef de la résistance mort sous la torture à l’historien Marc Bloch, mort en déportation : « Moulin et Bloch nous disent que la République française n’est par définition ni bonne ni mauvaise, elle est nécessaire, vitale, juste. (…) Ayons confiance en nous et en ceux qui nous suivront », a confié Emmanuel Macron en référence au devoir de mémoire et de transmission.

Jean Moulin « avait la certitude intime, indéracinable, que la France en laquelle il croyait serait victorieuse, que d’autres si ce n’est lui en cueilleraient les fruits », a précisé Emmanuel Macron. Quant aux nazis, « ils ont buté sur quelque chose de silencieux qui couvait dans les poitrines […], le fragile et éternel esprit de résistance » qui « caractérise profondément notre peuple. (…) Mais il ne suffit pas pour que justice soit faite, qu’une porte se verrouille, que le dernier bourreau passe derrière les barreaux », a-t-il ajouté, avant de rendre hommage aux passeurs de mémoire.

Dans le même temps, plusieurs milliers de personnes manifestaient dans une ambiance tendue pour protester contre la réforme des retraites tout en rendant hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale. Quelque 3.000 personnes selon la préfecture, 5.000 selon la CGT, prenaient part à la manifestation émaillée de tirs de gaz lacrymogènes et de quelques dégradations.

La préfecture du Rhône ayant interdit tout rassemblement dans un large périmètre autour du mémorial, les participants défilaient en bordure de la zone interdite. Les forces de l’ordre repoussaient toute tentative d’incursion en zone prohibée par des tirs de gaz lacrymogènes.

Lundi matin, le chef de l’Etat a commémoré le 8 mai 1945, sur des Champs-Elysées quasi vides après la mise en place d’un large périmètre de sécurité pour empêcher l’opposition de manifester.