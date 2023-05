Commémorations du 8 Mai : après la cérémonie à l’Arc de Triomphe, Emmanuel Macron prend la direction de Lyon

Emmanuel Macron a commémoré le 8 mai 1945 aux Champs-Elysées.

Le président de la République doit se rendre à Lyon cet après-midi après avoir commémoré le 8 Mai à Paris et la capitulation de l'Allemagne nazie. Les manifestants opposés à la réforme des retraites appellent à une casserolade. La préfecture du Rhône a interdit les manifestations.

Emmanuel Macron a commémoré à Paris ce lundi matin la capitulation de l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Comme tous les ans, Emmanuel Macron a remonté les Champs-Elysées, accompagné par la grande escorte de la Garde républicaine, à cheval et motorisée.

Emmanuel Macron a commémoré le 8 mai 1945 sur des Champs-Elysées quasi vides après la mise en place d'un large périmètre de sécurité pour empêcher l'opposition de manifester, selon des informations de BFMTV.

Le président de la République a passé en revue les troupes et salué les différents responsables politiques et militaires présents pour la cérémonie.

A 11 heures, il a rejoint l'Arc de Triomphe pour le dépôt de gerbe, le ravivage de la flamme et la minute de silence devant la tombe du soldat inconnu, en présence de la Première ministre Elisabeth Borne.

La mise en place d'un large périmètre de sécurité a empêché l'opposition de manifester. Des filtrages stricts ont aussi été appliqués et le public tenu à bonne distance du défilé.

Le chef de l’Etat se rend à Lyon, au Mémorial national de la prison de Montluc, où il prononcera un discours à 15h40. Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un hommage à Jean Moulin et à la Résistance.

Emmanuel Macron est attendu vers 14h30 à l'ancienne prison pour un hommage à la «Résistance française et aux victimes de la barbarie nazie», précise l'Élysée. Il sera accompagné du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, du ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye et de la secrétaire d'État chargée des Anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Miralles.

Le tribunal administratif a confirmé l'interdiction de manifestation à l'occasion de cette visite.

Ce déplacement se fait sous haute surveillance après l'interdiction de la manifestation de la CGT. Saisie par le syndicat, la justice administrative n'a pas cassé l'arrêté préfectoral.

La cérémonie de Lyon, à l'approche du 80e anniversaire de l'arrestation et de la mort de Jean Moulin, ouvre un nouveau cycle mémoriel qui se poursuivra le 6 juin 2024 avec la commémoration du Débarquement en Normandie et s'achèvera le 8 mai 2025 pour les 80 ans de la Victoire.

