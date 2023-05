Chute du groupe de médias américains Vice

Tonnerre dans le paysage médiatique mondial : le groupe de médias d’information américain Vice s’est déclaré en faillite. Alors que le marché publicitaire est en recul et affecte de plus en plus de médias reposant sur cette source de revenus, l'état des finances de Vice était aux coeurs des discussions sur le marché des médias depuis quelques semaines, et une annonce y était attendue. Selon un communiqué publié lundi 15 mai, sauf en cas d'offre supérieure par une autre partie, un accord entre la companie et ses créanciers aurait été trouvé ; Vice verrait un consortium comportant notamment la société d’investissement Fortress Investment Group, son principal créancier, prendre le contrôle du groupe en échange de 225 millions de dollars. Durant la procédure, Vice poursuivra toutes ses activités.

Valorisé à 5,7 milliards de dollars en 2017 à son apogée et lancé dans une conquête frénétique du marché de l'information numérique, Vice Media Group s'était donné des grandes ambitions ; produire des contenus dans 25 langues, avec plus d’une trentaine de bureaux dans le monde, s'appuyant sur une ligne éditoriale forte et une volonté de rajeunir son audience. Accessible gratuitement et essentiellement numérique, le groupe compte en large part sur la publicité pour générer ses revenus. Mais depuis la pandémie et plus encore ensuite dans le contexte économique dégradé et l'inflation galopante, le marché publicitaire s’est tendu, au profit des GAFAM comme Google et Facebook, captant l'essentiels de ces revenus.

Autour du début des années 2010, Vice a été vu comme le visage d'une transformation de l'information dans le paysage numérique, avec quelques autres comme BuzzFeed. Tant sur leur contenu se voulant frais et plus accessibles aux jeunes, massivement présents sur internet, que sur leur modèle économique cette nouvelle génération de médias d’information ambitionnaient de bousculer les médias plus institutionnels et établis. Mais la crise des revenus publicitaires, qui a affecté tous les médias depuis la BBC, à la chaîne CNN en passant par le Washington Post ne les épargne pas. Vice n'est d'ailleurs que le dernier en date puisque son concurrent BuzzFeed a dû se résoudre à fermer son site d'info BuzzFeed News, licenciant 180 employés au passage.