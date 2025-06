Cyber

Chute d’Archetyp Market : un mastodonte du dark web neutralisé

Avec plus de 600 000 utilisateurs et 250 millions d’euros de chiffre d’affaires estimé, Archetyp Market était l’un des plus gros marchés de stupéfiants en ligne. Accessible uniquement via Tor et utilisant exclusivement la cryptomonnaie Monero, le site a été mis hors ligne à la mi-juin lors de l’opération Deep Sentinel, coordonnée par la police allemande avec le soutien d’Europol. Plusieurs interpellations ont eu lieu, dont celle du principal administrateur présumé à Barcelone. Si l’enquête se poursuit, les autorités savent déjà que cette fermeture ne suffira pas à freiner durablement l’économie souterraine du dark web.