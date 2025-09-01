Risques mondiaux

Christine Lagarde inquiète des risques de chute du gouvernement Bayrou ainsi que des accents autoritaires de Donald Trump envers la Fed

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, s’est déclarée lundi profondément préoccupée par les effets des instabilités politiques en Europe, notamment face à la possible chute du gouvernement français de François Bayrou. Elle a insisté sur l’impact direct que peuvent avoir les turbulences politiques sur l’économie et sur la perception des marchés financiers.