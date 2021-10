Chômage : le nombre de demandeurs d’emploi enregistre une forte baisse au 3e trimestre

Une personne participant à Un Forum pour l'emploi et présente sur le stand de Pôle emploi.

En l'espace de trois mois, plus de 200.000 personnes ont retrouvé un travail en France. Le chômage est retombé sous les niveaux enregistrés avant la crise sanitaire.

La Dares a publié de nouveaux chiffres du chômage encourageants sur le front de l'emploi et pour l'économie du pays, selon des informations du Parisien. Le nombre de demandeurs d’emplois a connu une forte baisse au 3e trimestre 2021. Le nombre de chômeurs en France métropolitaine recule de 5,8 % ce trimestre et de 10,0 % sur un an (en catégorie A). Au total, cela correspond à 203.100 personnes qui ont retrouvé un emploi sur la période.

Cette tendance est en revanche moins visible pour les personnes qui exercent une activité réduite courte (catégorie B). Cette catégorie enregistre une baisse de 0,1 % par rapport au trimestre précédent. Les personnes en activité réduite longue (catégorie C) connaissent une hausse de 6,5 %.

Selon ces nouveaux chiffres dévoilés ce mercredi, le nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B, C diminue de 1,9 % sur ce trimestre (-110 900) et de 3,6 % sur un an en France.

Hors de la période du Covid-19, la décrue la plus importante enregistrée ces dix dernières années avait eu lieu au 4e trimestre 2019 avec 59.000 chômeurs en moins.

L’Ile-de-France enregistre la plus importante baisse dans l’Hexagone : près de 40 000 personnes ont retrouvé un emploi ces trois derniers mois (-5,4%) dans cette région.

Les baisses les plus importantes sont aussi visibles en Corse (-11,3%), en Bretagne (-7,6%) et en Paca (-7,2%).

Sous l’effet du Covid-19, l’année 2020 aura en revanche été marquée par une hausse du nombre de chômeurs de 7,5 %, avec 265 400 inscrits supplémentaires au 4e trimestre 2020 par rapport au 4e trimestre 2019.