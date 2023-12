Châteauvillain : ce qu’il faut savoir du drame qui secoue l’Isère

Un véhicule de la police, photo d'illustration AFP

Un nouveau drame secoue l’Isère. A Châteauvilain, les pompiers ont dû intervenir ce lundi 27 novembre pour mettre un terme à l’incendie d’une maison, dans laquelle ils ont retrouvé deux corps. Il s’agit à priori des dépouilles de Didier et Isabelle Nurdin, un couple âgé d’une cinquantaine d’années environ, qui habitait la commune depuis à peu près quinze ans, fait savoir La Dépêche. Les corps sont calcinés, ce qui rend l’identification complexe, mais l’affaire prend un tournant plus sombre encore quand les enquêteurs découvrent, au moment de l’autopsie, des blessures par balles sur les cadavres. Celles-ci ont été tirées en visant le thorax et le crâne. Le chien de la famille, que les sauveteurs ont retrouvé agonisant, a lui aussi été victime de coups de feu, poursuivent nos confrères.

Autre élément important : la voiture familiale n’était pas garée devant la maison, quand les secours sont arrivés. Elle a été retrouvée dans la Drôme, entre Saint-Vallier, Grenoble et Valence, accidentée et vide de tout occupant.

Depuis, un individu a été interpellé et placé en garde à vue. Il s’agit de Valentin Nurdin, 15 ans, l’enfant le plus jeune de la fratrie, qui a d’abord été porté disparu. Il a finalement été appréhendé ce samedi 2 décembre 2023, a fait savoir le procureur Eric Vaillant dans un bref communiqué. L’adolescent "a été interpellé ce jour en fin de matinée à Montpellier et placé en garde à vue", a-t-il ainsi écrit. Il souffre d’une forme grave de la maladie de Lyme et était supposé être domicilié chez ses parents. Pour les enquêteurs, c’est désormais la piste criminelle qui paraît la plus plausible.

Valentin, cependant, n’est pas le seul enfant de Didier et Isabelle Nurdin. Il a également un grand-frère, âgé de 17 ans, qui étudie à Lyon et qui est repartie de Châteauvillain juste avant l’incendie. Sans oublier ses deux demi-soeurs, toutes deux majeures, qui n’habitent pas la région.