Best-Of du 4 au 10 octobre

Géopolitiqueil y a 2 heures
Commémoration du 7 octobre en Israël
Commémoration du 7 octobre en Israël © AFP
Paix en sursis

Le cessez-le-feu à Gaza menacé par l'incapacité (ou le refus) du Hamas de rendre les corps de tous les otages décédés

Le fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas vacille déjà. Alors que l’accord de paix prévoyait la restitution de 28 dépouilles d’otages israéliens, seules neuf ont été remises à ce jour. Face à ce manquement, le gouvernement de Benyamin Netanyahou brandit la menace d’une reprise des hostilités. Derrière cet imbroglio macabre, les services de renseignement israéliens affirment pourtant avoir anticipé ce scénario.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

Vu sur: Le Parisien

