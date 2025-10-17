Paix en sursis

Le cessez-le-feu à Gaza menacé par l'incapacité (ou le refus) du Hamas de rendre les corps de tous les otages décédés

Le fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas vacille déjà. Alors que l’accord de paix prévoyait la restitution de 28 dépouilles d’otages israéliens, seules neuf ont été remises à ce jour. Face à ce manquement, le gouvernement de Benyamin Netanyahou brandit la menace d’une reprise des hostilités. Derrière cet imbroglio macabre, les services de renseignement israéliens affirment pourtant avoir anticipé ce scénario.