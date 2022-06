Canicule : 69 départements sont placés en alerte, dont 11 en vigilance rouge, par Météo-France ce samedi

La canicule précoce entraîne des records de températures à travers la France pour cette période de l'année.

Météo-France recommande la prudence face à l’épisode de canicule particulièrement précoce cette année. Météo-France a annoncé que 11 départements sont désormais placés en vigilance rouge, ce samedi matin et 58 en vigilance orange. La canicule continue de frapper le pays.

Un pic de chaleur est attendu ce samedi dans une grande partie de la France.

La Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, le Gers, la Gironde, les Hautes-Pyrénées, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, la Vendée et la Vienne sont concernés par la vigilance rouge pour cette journée de samedi.

Les Pyrénées-Orientales, le Gard et l'Hérault ne sont plus concernés par la vigilance orange et sont passés en vert. L'Aude est passée de la vigilance orange à la vigilance jaune.

14 départements étaient jusqu'à présent concernés par ce niveau de vigilance et 56 par la vigilance orange.

Météo-France recommande donc une « vigilance absolue » face à cet épisode de canicule précoce et intense.