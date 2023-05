«C'est en Européens que nous saurons préserver notre capacité à décider pour nous-mêmes», affirme Emmanuel Macron

«Dans un monde de périls», l'Europe «va aussi nous permettre de créer des emplois, de la sécurité, de l'ordre», estime ainsi le chef de l'État.

«Elle nous a protégés des crises.» En ce 9 mai où les États membres fêtent la Journée de l'Europe, et à un an des prochaines élections européennes, Emmanuel Macron publie un long message sur Twitter.

«Dans un monde de périls», l'Europe «va aussi nous permettre de créer des emplois, de la sécurité, de l'ordre», estime ainsi le chef de l'État. Vantant la capacité de «nos démocraties» à «prendre les dispositions nécessaires pour protéger nos compatriotes les plus fragiles» au moment de la pandémie, Emmanuel Macron précise que «nos sociétés ouvertes ont pu faire appel à la science pour développer, produire et donner des vaccins au monde entier». Jugeant par ailleurs que «face à la crise économique qui en a découlé, l'Europe a franchi un pas : celui d'un plan de relance commun unique dans l'Histoire» au bénéfice des entreprises.

Au sujet de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron affirme : «Nous avons tiré un trait sur la dépendance européenne aux énergies fossiles russes.» Saluant par ailleurs le «courage» de l'Ukraine qui, «avec notre aide», «résiste» et «ira jusqu'à la victoire». «L'Europe, hier parfois critiquée pour sa lenteur et son éloignement, a agi vite et fort, en solidarité.»