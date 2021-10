Budget 2022 : les députés votent le premier volet avant de se consacrer à la Sécurité sociale

Des députés lors d'une séance à l'Assemblée nationale.

En plein débat sur le prix des carburants, l'Assemblée nationale va voter ce mardi 19 octobre en fin d'après-midi le premier volet du budget 2022, avant de se plonger dans les comptes de la Sécurité sociale cette semaine, selon des informations du Figaro.

Les députés vont également débattre et trancher dans l'hémicycle sur la question du projet de loi de prolongation du passe sanitaire, et à partir de jeudi et jusqu'au week-end, ils étudieront et se prononceront le budget de la Sécurité sociale.

La première partie du projet de loi de finances comprend notamment le "bouclier tarifaire" promis par le gouvernement pour endiguer la hausse des prix de l'électricité et du gaz.

Après la session des questions au gouvernement, les députés voteront la première partie du projet de loi de finances (PLF), dévolue aux recettes.

Le dernier projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) du quinquennat anticipe un déficit de 21,6 milliards d'euros, soit bien moins que les deux années précédentes, grâce à la croissance et la "sortie de crise" progressive du Covid-19.