Diplomatie

Bombardements américains en Iran : Emmanuel Macron appelle à éviter une « escalade incontrôlée » au Moyen-Orient

Le chef de l’Etat a organisé un conseil de défense consacré au conflit entre l’Iran et Israël suite aux frappes américaines de la nuit dernière. Emmanuel Macron a tenu à alerter sur un « moment grave pour la paix et la stabilité au Proche et Moyen-Orient ».