Bac 2022 : le taux de réussite est de 91,1 %, en baisse de 2,8 points par rapport à 2021

Le taux de réussite du Bac 2022 est de 91,1 %, en baisse de 2,8 points par rapport à 2021.

Plus de 660 000 candidats sur près de 730 000 ont obtenu leur baccalauréat à l’issue des rattrapages, a annoncé le ministère de l’Education nationale ce samedi 9 juillet 2022.

Le taux de réussite au baccalauréat 2022 s’établit à 91,1 % ce samedi 9 juillet, à l’issue des épreuves de rattrapages. Un chiffre en baisse de 2,8 points par rapport à 2021. Sur les 729 400 candidats, 664 300 ont été reçus. En première session, 602 200 lycéens avaient déjà obtenu leur bac, soit 86 %.

Le taux de réussite au baccalauréat général est de 96,1 % à l’issue des rattrapages, en baisse de 1,5 point par rapport à celui de la session de juin 2021, selon les précisions du ministère de l’Éducation nationale dans un communiqué. Le taux de réussite au baccalauréat technologique est de 90,6 %, en baisse de 3,5 points par rapport à la session de juin 2021. Le taux de réussite au baccalauréat professionnel atteint 82,3 %, soit 4,5 points de moins qu’à la session 2021.

Sur le total des candidats, 9 % ont obtenu la mention Très bien, 19,5 % ont obtenu la mention Bien, 30,3 % la mention Assez bien, 32,2 % ont obtenu le bac sans mention et 8,9 % ne l’ont pas obtenu.

La part des candidats reçus avec une mention diminue ainsi de 5,4 points par rapport à 2021. En voie technologique, cette diminution est de 9,3 points.

Les taux de réussite les plus importants sont enregistrés en Bretagne et dans les Pays de la Loire, notamment. Les taux de réussite au baccalauréat de l’académie de Rennes sont parmi les plus élevés dans les trois voies.

Depuis la réforme de 2019, la note du baccalauréat repose à 40 % sur du contrôle continu et à 60 % sur des épreuves terminales. Les années 2021 et 2020 marquées par l’épidémie de Covid-19 avaient fait atteindre au bac des taux de réussite record avec respectivement 93,8 % et 95,7 % de réussite à ce diplôme.

Cette année, les candidats ont passé pour la première fois depuis la réforme du bac les deux épreuves de spécialité. Ces examens ont eu lieu en mai au lieu du mois de mars en raison de la pandémie. Les candidats ont aussi passé l’épreuve écrite de philosophie ainsi que le grand oral, une nouveauté.

Le taux de réussite du bac 2022 est néanmoins supérieur à ceux des années 2019 (88,1 %), 2018 (88,3 %) ou 2017 (87,9 %).