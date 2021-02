Au sommet du G5 Sahel, Macron veut "décapiter" les groupes affiliés à Al-Qaïda

Engagé sur dans le Sahel depuis 2014, la France poursuit ses opérations dans les terroitres délaissés de la région. Lors de la visioconférence du sommet du G5 Sahel de N'Djamena, Emmanuel Macron a insisté sur l'engagement de la France. Il a annoncé qu'il n'y aurait pas de baisse d'effectif "dans l'immédiat" de l'opération Barkhane qui compte 5100 hommes. Les organisations affiliées à Al-Qaïda, le GSIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) et la katiba Macina constituant toujours une menace. Il a promis "une action renforcée" pour "essayer d'aller décapiter ces organisations".

Le chef de l'État a remercié les pays européens qui participent au nouveau groupement de forces spéciales Takuba "qui acceptent ainsi de mutualiser le risque du sacrifice ultime que prennent nos soldats".

Il a insisté sur le retour de la sécurité et des services aux populations en réclamant "une impulsion au plus niveau de l'Etat" afin de de reprendre les territoires délaissés.

Dans la zone des trois-frontières Mali, au Niger et au Burkina Faso, pas une seule journée ne se passe sans qu'une exaction contre des civils se passe et le conflit a déjà fait plus de deux millions de déplacés.