Attaques du Hamas contre Israël : « plus de 500 cibles » ont été frappées pendant la nuit à Gaza, selon l'armée israélienne

- De la fumée s'élève au-dessus des bâtiments lors d'une frappe aérienne israélienne, dans la ville de Gaza, le 9 octobre 2023.

Après les attaques terroristes au cœur de l’Etat hébreu menées samedi, « plus de 500 cibles » du Hamas au pouvoir à Gaza et du Djihad Islamique palestinien ont été bombardées dans la nuit de dimanche à lundi 9 octobre par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie dans la bande de Gaza, selon une annonce de l'armée israélienne.

« Pendant la nuit, des avions de combats, des hélicoptères, des aéronefs et l'artillerie ont frappé plus de 500 cibles des terroristes du Hamas et du Jihad islamique », a indiqué l'armée dans un communiqué.

« Les avions de Tsahal continuent de frapper dans la bande de Gaza et dégradent gravement les capacités de l’organisation terroriste Hamas », a affirmé l'armée. Elle indique avoir ciblé notamment une structure abritant des membres du Hamas et plusieurs centres de commandement opérationnels de l'organisation terroriste.

« L'ennemi est encore sur le terrain » en Israël, « nous renforçons nos forces surtout près de Gaza et nettoyons la zone », a indiqué dimanche soir le porte-parole de l'armée israélienne, promettant de traquer « les terroristes partout où ils seront ».