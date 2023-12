Attaque au couteau à Paris : les sinistres relations de l’assaillant

Les forces de l'ordre sur les lieux de l'attaque du 2 Décembre 2023 - Dimitar DILKOFF / AFP

Un touriste a été tué à Paris, ce samedi 2 décembre 2023. Il a été attaqué à proximité du quai de Grenelle, dans le 16ème arrondissement, à l’aide d’un couteau et d’un marteau. Deux autres personnes ont été également été blessées, a fait savoir le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin. L’une d’entre elles a d’ailleurs été prise en charge par les pompiers. L’assaillant, Armand R., est un Français né en 1997 à Neuilly-sur-Seine, de parents Iraniens, rapporte BFMTV. Il est fiché S et a expliqué son geste après son interpellation. "Après son arrestation, il a dit qu'il ne pouvait plus supporter que des musulmans meurent tant en Afghanistan qu'en Palestine", a encore indiqué le ministre de l’Intérieur.

Le parquet national antiterroriste s’est depuis saisi des faits. Une source policière affirme d’ailleurs qu’Armand R. aurait crié “Allah Akbar” au moment de son interpellation. Une enquête a été ouverte pour "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et pour association de malfaiteurs terroriste criminelle". Sans surprise, l’exécutif n’a pas manqué de réagir à de tels évènements : Gérald Darmanin s’est rendu sur place dans la soirée tandis qu’Elisabeth Borne a adressé ses pensées aux victimes et à leurs proches. Emmanuel Macron, pour sa part, s’est entretenu avec son ministre de l’Intérieur.

Ce qui est peut-être plus surprenant, néanmoins, ce sont les relations que l’assaillant présumé à pu entretenir avant de passer à l’acte. D’après BFMTV, il est entré en contact avec les terroristes des attentats de Magnanville ainsi qu’avec ceux responsables des assauts à Saint-Etienne-du-Rouvray. Les premiers remontent à 2016 et ont été revendiqués par Daesh à l’époque. C’est pendant les seconds que le père Jacques Hamel, alors âgé de 85 ans, a été assassiné. Armand R. aurait également échangé avec Abdoullakh Anzorov en 2020. Il s’agit de l’assassin de Samuel Paty, le professeur tué à Conflans-Sainte-Honorine il y a trois ans. En outre, il aurait été converti à l’islam au contaxt de Maximilien Thibaut, un djihadiste français parti en zone irako-syrienne et rencontré sur internet.

Comme a pu l’expliquer Atlantico, Armand R. souffre d’importants troubles psychiatriques. Il avait aussi été déjà condamné en 2016 pour la préparation d’une attaque comparable et en 2018 pour terrorisme.