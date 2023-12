Attaque au couteau à Paris : les Jeux Olympiques menacés ?

Les forces de police mobilisées après l'attentat du 2 décembre 2023, Dimitar DILKOFF / AFP

Le parquet antiterroriste s’est saisi de l’affaire ; après la mort d’un touriste, tué à l’aide d’un couteau et d’un marteau par un individu déjà condamné pour terrorisme, à Paris. Le suspect, qui a été interpellé comme l’expliquait récemment Atlantico, a prononcé “Allah akbar” au moment de passer à l’acte, indique France Info sur son site. Il a aussi blessé deux autres victimes, toutes deux sexagénaires, dont les jours ne sont à priori pas en danger.

Ce tragique événement jette une autre lumière sur l’organisation des Jeux Olympiques de 2024, qui débuteront à la fin du mois de juillet prochain et continueront jusqu’à la mi-août environ. Pour Frédéric Péchenard, ancien directeur général de la Police nationale et vice-président LR d’Île-de-France, il y a effectivement matière à s’inquiéter. Il s’en est ouvert sur le plateau de France Info ce dimanche 3 décembre 2023.

“Il y a un certain nombre de risques qui pèsent” sur l’organisation des Jeux Olympiques, a-t-il ainsi affirmé, non sans préciser qu’avant les attentats perpétrés par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, la situation semblait plus stable. Dorénavant, il va peut-être falloir réfléchir à des processus de sécurisation des J.O. plus poussés… "Je pense qu'il ne serait pas complètement absurde et j'imagine que ça doit être fait de penser à un éventuel plan B", déclarait d’ailleurs l’ancien directeur général de la Police nationale, à propos de la cérémonie d’ouverture des Jeux, prévue sur la Seine. Et lui de rappeler qu’il revient, avant tout, au gouvernement de trancher.

"Sans aucun doute il y a des moyens très importants qui seront mis en place", souligne Frédéric Péchenard, qui poursuit : c’est au ministère de l’Intérieur de juger de la qualité de ces dispositifs et, le cas échéant, de les renforcer.