Justice

Assistants des eurodéputés RN : le procès de Marine Le Pen et son parti s’ouvre aujourd’hui à Paris

Marine Le Pen et plusieurs cadres du parti d’extrême droite comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris, à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 19 novembre. La justice les soupçonne d’avoir organisé un mécanisme destiné à financer les salaires de ses collaborateurs permanents au détriment du Parlement européen, entre 2004 et 2016.