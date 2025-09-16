Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Internationalil y a 9 heures
L'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani (centre-droite) rencontre le président iranien Masoud Pezeshkian en marge négociations d'urgence à Doha le 15 septembre. (Photo : Qatar News Agency / AFP)
L'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani (centre-droite) rencontre le président iranien Masoud Pezeshkian en marge négociations d'urgence à Doha le 15 septembre. (Photo : Qatar News Agency / AFP) © AFP
Prise de conscience ou bluff ?

Après les frappes aériennes d'Israël sur le Qatar, les pays arabes réunis à Doha menacent d'abandonner la normalisation diplomatique avec l'Etat hébreu

Moins d’une semaine après l’attaque israélienne ayant visé la direction politique du Hamas en exil à Doha, les pays arabo-musulmans se sont réunis en sommet extraordinaire au Qatar. Sans annoncer de sanctions immédiates, ils appellent à revoir les relations avec Israël et mettent en garde contre une impunité qui menace l’équilibre régional.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

No description

Voir la bio »

