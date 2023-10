Antisémitisme : 196 enquêtes ont été ouvertes en France depuis les attaques du Hamas en Israël, selon Eric Dupond-Moretti

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a affiché sa fermeté face à la hausse des cas d'antisémitisme en France depuis les attaques du Hamas en Israël.

Les actes d'antisémitisme se multiplient en France depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre. Gérald Darmanin a annoncé que 102 personnes avaient été interpellées pour des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme depuis les attaques du Hamas. Invité de RTL ce lundi, Eric Dupond-Moretti a indiqué avoir "tout de suite pris une circulaire pénale. L'antisémitisme, ce n'est pas une option, c'est une infraction. On ne doit rien laisser passer dans notre pays".

Le ministre de la Justice a affiché sa fermeté face à cette hausse des cas :

"Je veux une réponse systématique, rapide et ferme. On est pour le moment à 196 enquêtes ouvertes dont 47 pour apologie du terrorisme. 280 signalements PHAROS vont être judiciarisés. Des condamnations ont d’ores et déjà été prononcées, à Bobigny par exemple, 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans ferme pour des propos antisémites et d'apologie du terrorisme".

Eric Dupond-Moretti a assuré qu'on "ne peut plus laisser prospérer des propos antisémites, racistes, qui touchent nos compatriotes juifs ou musulmans".