Allemagne : la police a utilisé illégalement des données de l’application anti-Covid dans le cadre d’une enquête

21 témoins potentiels dans une affaire de chute mortelle à Mayence en Allemagne ont été contactés suite à l'utilisation illégale de leurs données par la police. La police de Mayence en Allemagne aurait accédé illégalement aux données des clients d’un restaurant à partir de l’application Luca, l’équivalent allemand de TousAntiCovid, alors qu’elle enquêtait sur un décès, selon l’agence de presse DPA.

Les enquêteurs ne disposaient pas d’une base légale suffisante pour recourir à l’utilisation de ces données, a indiqué le parquet de Mayence vendredi dernier. Si l’autorité judiciaire a reconnu avoir autorisé, sur le moment, l’utilisation de ces données, elle invoque aujourd’hui une mauvaise lecture du texte de loi allemand sur la protection contre les infections.

Le procureur de Mayence a indiqué que des excuses avaient été présentées à chacune des personnes concernées, et que les agents du ministère public seront désormais formés sur ce cas précis.

A la fin du mois de novembre dernier, un homme est décédé des suites de ses blessures à la suite d’une violente chute survenue après avoir quitté un restaurant de Mayence. Selon les médias allemands, un des gérants du restaurant a confirmé que des officiers de la police criminelle de Mayence ont exigé d’avoir accès aux données de l’application Luca pour contacter les personnes présentes ce soir-là.

Plus tard, ce même responsable du restaurant a indiqué avoir reçu une demande des autorités de santé de Mayence via l’application Luca pour la publication des données concernant les clients présents le soir de l’accident. Ce qu’il a fait. Un peu plus d’une vingtaine de témoins potentiels ont par conséquent été contactés par la police de Mayence, qui leur a indiqué avoir obtenu leurs coordonnées via l’application.

Les données de l’application Luca, qui sont utilisées dans de nombreux pubs, restaurants et évènements publics pour tracer les cas de contaminations et limiter la propagation du Covid-19, n’est pas autorisée dans le cadre de poursuites pénales pour des raisons de protection des données, conformément, entre autres, à la loi allemande sur la protection contre les infections.

D’après l’entreprise à qui appartient Luca, « le service de santé a probablement simulé une infection sous pression ou à la demande de la police et a obtenu le consentement de l’entreprise pour que les données soient mises à disposition ».

Cette affaire a suscité l’indignation des défenseurs de la protection des données. La classe politique allemande a indiqué que l'abus et le détournement de l'application pourrait miner la confiance du public.