Afghanistan : des hommes quittent leur examen pour protester contre la décision des talibans

Mardi 20 décembre, le régime taliban a annoncé que les universités afghanes, actuellement fermées en raison des vacances d'hiver, ne seront plus ouvertes aux femmes à la rentrée. Les jeunes afghanes étaient déjà privées de l'enseignement secondaire. Depuis la prise de pouvoir le 15 août 2021, les filles étaient déjà privées d’enseignement secondaire. Les universités étaient toujours accessibles aux jeunes filles à la condition que femmes et hommes soient séparés dans les classes.

Male university students have walked out of their exam in protest against Taliban’s decision to BAN female students from university education.



Several male professors have also resigned so far.



Several male professors have also resigned so far.