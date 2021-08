© HOSHANG HASHIMI / AFP

Craintes pour l’avenir du pays

Afghanistan : l’Allemagne va suspendre ses aides financières en cas de victoire des talibans

L’Allemagne a indiqué qu’elle ne verserait plus d’aides financières envers l’Afghanistan en cas de victoire militaire des talibans dans les semaines et les mois à venir. Le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, s’est exprimé auprès de la ZDF. « Nous ne donnerons plus le moindre centime » si la charia est rétablie et « si ce pays devient un califat ».