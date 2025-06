Diplomatie à géométrie variable

Affaire iranienne : pourquoi la Russie laisse Téhéran seul face à Israël

Alors que l’Iran encaisse les frappes israéliennes depuis le lancement de l’opération « Rising Lion », la Russie, pourtant alliée militaire et technologique du régime, adopte un profil bas. Pas d’intervention, ni même de soutien réel : Moscou se contente de quelques paroles diplomatiques et d’une posture de médiateur. Une stratégie dictée par un double impératif : ménager Israël, avec lequel la Russie entretient des liens historiques, et éviter tout affrontement direct avec les États-Unis. Engluée dans la guerre en Ukraine, soucieuse de préserver sa stature d’équilibriste au sein du concert des puissances, la Russie considère Téhéran comme un allié de second rang. Une position qui pourrait affaiblir durablement l’axe russo-iranien en cas de chute du régime chiite. Mais pour l’heure, le Kremlin semble avoir fait ses comptes.