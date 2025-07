Ursulette et le pot aux éoliennes…

Adieu souveraineté énergétique ? Derrière l’accord Von der Leyen Trump, cet autre KOLOSSAL renoncement européen

Ursula von der Leyen et Donald Trump viennent d’annoncer un accord historique : l’Union européenne s’engagerait à importer pour 250 milliards de dollars d’énergie américaine chaque année pendant trois ans. Un chiffre largement hors d’atteinte selon certains experts, qui dénoncent une promesse incohérente face aux réalités du marché et des capacités d’exportation américaines. Derrière cette annonce, c’est aussi l’absence criante de souveraineté énergétique européenne qui refait surface. Faute de stratégie industrielle cohérente, l’Europe reste dépendante du gaz, du charbon, et des importations chinoises pour ses énergies dites « vertes ». Le nucléaire est marginalisé, l’indépendance énergétique sacrifiée, et la politique européenne semble s’enfoncer dans une série d’absurdités technocratiques sans vision à long terme.