Accusation de viol classée sans suite, Christophe Girard veut revenir au Conseil de Paris

Anne Hidalgo

La justice a classé sans suite l’enquête préliminaire pour « viol par personne ayant autorité » qui avait été ouverte en août. Les faits reprochés à Christophe Girard, ancien adjoint à la culture d'Anne Hidalgo ont été considérés comme prescrits rappelle Le Monde.

Girard ne reprendra pas son poste d'adjoint mais il entend exercer son mandat au Conseil de Paris.

Anne Hidalgo indique au Monde q'elle n'y est pas favorable : "« Si le droit est passé, chacun doit aussi prendre la mesure du moment que nous vivons, et de l’hypersensibilité aux sujets relatifs aux abus sexuels, plaide-t-elle auprès du Monde. Il faut éviter de faire souffrir les gens, et, pour Christophe, de se faire souffrir lui-même. En ce qui me concerne, je serai toujours du côté des victimes. »

Les écologistes qui avaient réclamé sa démission risquent de ne pas admettre facilement ce retour.