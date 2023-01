BFMTV

Selon un sondage Elabe pour BFMTV, réalisé après l'annonce du projet du gouvernement par Elisabeth Borne ce mardi, 60% des Français disent "soutenir" ou éprouver de la "sympathie" à l'égard de la mobilisation contre la réforme des retraites.

La réforme des retraites est largement rejetée par la population française, indique une enquête Elabe pour BFMTV. 46% des personnes intérrogées se disent prêtes "à se mobiliser" contre le projet du gouvernement "dans les prochaines semaines." écrit BFMTV.

Mais 75% des personnes interrogées pensent qu'elle sera adoptée

Le soutien à la mobilisation contre la réforme des retraites monte à 67% chez les employés, 65% chez les ouvriers et 68% chez les 50-64 ans.

Échantillon de 1002 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus. Interrogation par Internet le 10 janvier 2023, après la conférence de presse et l’interview télévisée d’Elisabeth Borne au JT de 20h sur France 2.