Alors que la campagne présidentielle va s’accélérer dans les semaines et les mois à venir, la crise sanitaire est toujours au cœur de la politique du gouvernement et à la Une des médias. Le député et porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu, a appelé vendredi les Français à ne pas « se faire voler l'élection présidentielle » par « l'actualité Covid qui tue tout débat possible », à la « satisfaction », selon lui, d'Emmanuel Macron, d'après la rédaction du Figaro.

Sur France 2, Sébastien Chenu a déploré le fait que la campagne présidentielle soit cannibalisée et perturbée par les débats et la couverture médiatique liés à la pandémie de Covid-19 :

« J'ai envie de dire aux Français qui nous regardent : ne vous laissez pas voler cette élection présidentielle. On a le sentiment que le débat est réduit à l'actualité liée au Covid, c'est un sentiment qui à mon avis donne satisfaction au président de la République, car je pense même qu'il organise ceci, qu'il est très content de cela. Ca l'arrange beaucoup parce que tant qu'on parle du Covid, on ne parle pas d'autre chose ».

Selon Sébastien Chenu, « l'enjeu de cette élection présidentielle, c'est une guerre de préservation c'est-à-dire préserver notre société telle qu'elle est face à toutes les attaques des idéologies en isme, de l'idéologie islamiste qui rentre dans le pays comme dans du beurre, le wokisme, toutes les conneries qu'on entend sur la théorie du genre etc, bref tout ce qui déconstruit notre pays. Le Covid a bon dos, il permet de ne pas débattre d'un certain nombre de sujets de société, il permet de ne pas mettre la loupe sur les fausses différences qui existent entre, par exemple Valérie Macron et Emmanuel Pécresse ou Emmanuel Macron et Valérie Pécresse ».

Sébastien Chenu espère que les enjeux réels de la campagne présidentielle pourront être abordés afin d’éviter le risque d’un fort taux d’abstention lors du scrutin d’avril prochain :

« Il ne faudrait pas que la campagne électorale soit tuée par le Covid, par la situation sanitaire, on a vu ce que ça donnait aux régionales et aux municipales ».