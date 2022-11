11 Novembre : Marine Le Pen en déplacement à Hénin-Beaumont pour tenter d’apaiser les tensions au sein du Rassemblement National

Marine Le Pen et Steeve Briois, le maire RN d'Hénin-Beaumont, en septembre 2022.

La cheffe de file des députés RN s'est rendue dans le fief de Steeve Briois à l'occasion de l'armistice en ce vendredi 11 novembre. Marine Le Pen souhaitait exprimer « son soutien » au maire d'Hénin-Beaumont et apaiser les tensions en interne, selon des informations du Figaro.

Les décisions prises à la suite de l’élection de Jordan Bardella à la tête du parti le week-end dernier ont provoqué des remous et souligné les rivalités au sein du RN. A l'issue du congrès, Steeve Briois et le député du Pas-de-Calais Bruno Bilde n’ont pas été reconduits dans les instances dirigeantes du Rassemblement National.

La venue de Marine Le Pen ce vendredi 11 novembre à Hénin-Beaumont avait avant tout pour objectif d'apaiser les tensions :

« Je comprends cette frustration, le sentiment d’injustice je peux le comprendre », a-t-elle indiqué.

Steeve Briois avait exposé ses inquiétudes sur BFMTV pour l’avenir de la ligne sociale du RN suite à l’arrivée de Jordan Bardella à la tête du parti :

« Je ne veux pas revoir débarquer au sein du RN des fous furieux, qui ne sont obsédés que par une chose: l'identité ».

Jordan Bardella a présenté cette semaine la nouvelle organisation des organes internes du parti, notamment de la commission nationale d’investiture (CNI), dont Steeve Briois était vice-président. Bruno Bilde et Steeve Briois n’y figurent plus. Plusieurs proches de ces derniers ont aussi été écartés, comme le premier adjoint d’Hénin-Beaumont et assistant parlementaire de Marine Le Pen Christopher Szczurek, non renouvelé au sein du bureau national, ou le député de l’Isère Alexis Jolly, remercié de la CNI.

Au départ, Marine Le Pen avait envisagé d'aller passer le 11 novembre dans une autre ville de sa circonscription. Le début de fronde interne l'a poussée à venir à Hénin-Beaumont.

Marine Le Pen est « convaincue que les choses s’arrangeront avec le temps ».