100 jours : immigration, écologie, salaires, travail, santé… Ce qu’il faut retenir de la feuille de route d’Elisabeth Borne

La Première ministre Elisabeth Borne a présenté sa feuille de route ce mercredi pour les 100 prochains jours.

A l’issue du Conseil des ministres, ce mercredi, Elisabeth Borne a présenté sa feuille de route pour les cent prochains jours. L’exécutif souhaite ainsi tourner la page de la réforme des retraites. Cent jours sont « une nouvelle phase d’action et d’accélération à tous les niveaux », selon la Première ministre.

L’une des principales annonces de ce mercredi concerne le projet de loi sur l’immigration. Il ne figure pas dans cet agenda législatif. Elisabeth Borne a avoué la difficulté du gouvernement au sein du Parlement :

« Aujourd’hui, il n’existe pas de majorité pour voter un tel texte ».

Un accord n’a toujours pas été trouvé avec les Républicains sur ce dossier.

En revanche, Elisabeth Borne estime que cette difficulté ne compromet pas la suite de son action :

« Nous avons une majorité relative, nous allons continuer à rechercher des alliances au sein de l’arc républicain. »

La feuille de route des 100 jours proposée par Elisabeth Borne repose sur quatre piliers. Le premier concerne le travail et le pouvoir d’achat. Les boucliers tarifaires sur l’énergie seront maintenus. La Première ministre a appelé les employeurs à ouvrir des négociations sur les salaires. Le SMIC sera revalorisé en mai, pour atteindre +6 % en un an.

Le deuxième axe de travail concerne la transition écologique. Avec le plan de sobriété sur l’eau déjà présenté, va s’ajouter un nouvel éventail de mesurer sur la gestion des forêts, la rénovation thermique des logements et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre avec notamment un plan destiné à l’aérien attendu en juin.

Le troisième chantier concernera la santé et l’éducation. 6.000 assistants médicaux seront recrutés dans les prochains mois, pour dégager du temps médical.

Pour l’école, dès la rentrée 2023, les remplacements des professeurs absents pour courte durée seront assurés au sein de l’établissement. La Première ministre a aussi annoncé une généralisation du soutien scolaire en français et en mathématiques.

Sur le sujet du logement, Elisabeth Borne a annoncé la mobilisation de la Caisse des dépôts pour acheter des logements neufs qui « ne trouvent pas preneurs » .

Le quatrième et dernier axe concerne la justice et l’ordre républicain. Elle a notamment rappelé l’ouverture à venir de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. La Première ministre a annoncé l’envoi en renfort, dès la semaine prochaine, de 150 policiers et gendarmes supplémentaires à la frontière italienne pour lutter contre l’immigration illégale.

Si aucun accord ne venait à être trouvé sur l’immigration, le gouvernement présentera quand même un texte à l’automne.