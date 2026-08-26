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L’algorithme de X, comme la plupart des algorithmes de recommandation actuels, ne mesure pas tant les signaux d’adhésion que les signaux d’engagement.
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"POUR VOUS"

26 août 2026

X vous montre l'inverse de ce que vous aimez, et personne en Europe n'est (encore) capable de le vérifier

Conçus pour maximiser le temps passé en ligne plutôt que pour respecter nos convictions déclarées, les systèmes de recommandation des réseaux sociaux confondent volontairement provocation et adhésion. En monétisant nos réactions d'outrage, la plateforme alimente un cercle vicieux où la contradiction l'emporte sur l'alignement politique.

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MOTS-CLES

x , Twitter , Pour vous , algorithme , réseaux sociaux , polarisation , RGPD

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Tim Faverjon

Après un diplôme d’ingénieur en sciences des données à CentraleSupélec et un master en mathématiques en parallèle, Tim Faverjon se positionne à l’interface entre le machine learning et la sociologie. Il est maintenant doctorant au médialab supervisé par Pedro Ramaciotti Morales, où il analyse les mécanismes d’apprentissage des algorithmes de recommandation.