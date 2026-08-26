"POUR VOUS"
26 août 2026
X vous montre l'inverse de ce que vous aimez, et personne en Europe n'est (encore) capable de le vérifier
Conçus pour maximiser le temps passé en ligne plutôt que pour respecter nos convictions déclarées, les systèmes de recommandation des réseaux sociaux confondent volontairement provocation et adhésion. En monétisant nos réactions d'outrage, la plateforme alimente un cercle vicieux où la contradiction l'emporte sur l'alignement politique.
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THEMATIQUESTech & IA
Après un diplôme d’ingénieur en sciences des données à CentraleSupélec et un master en mathématiques en parallèle, Tim Faverjon se positionne à l’interface entre le machine learning et la sociologie. Il est maintenant doctorant au médialab supervisé par Pedro Ramaciotti Morales, où il analyse les mécanismes d’apprentissage des algorithmes de recommandation.
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Après un diplôme d’ingénieur en sciences des données à CentraleSupélec et un master en mathématiques en parallèle, Tim Faverjon se positionne à l’interface entre le machine learning et la sociologie. Il est maintenant doctorant au médialab supervisé par Pedro Ramaciotti Morales, où il analyse les mécanismes d’apprentissage des algorithmes de recommandation.