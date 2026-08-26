Après un diplôme d’ingénieur en sciences des données à CentraleSupélec et un master en mathématiques en parallèle, Tim Faverjon se positionne à l’interface entre le machine learning et la sociologie. Il est maintenant doctorant au médialab supervisé par Pedro Ramaciotti Morales, où il analyse les mécanismes d’apprentissage des algorithmes de recommandation.