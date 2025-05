ATLANTICO BUSINESS

Warren Buffett, le dernier one-man show, avec tous les secrets de la réussite et l’humour en prime

À 94 ans, Warren Buffett a tiré sa révérence lors de son ultime assemblée générale à Omaha, offrant à plus de 20 000 spectateurs une leçon magistrale d’investissement, d’humilité et d’humour. Entre aphorismes piquants, critiques de la politique de Trump et transmission à Greg Abel, l’Oracle d’Omaha a livré un dernier acte à son image : brillant, lucide et profondément humain.