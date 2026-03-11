POLITIQUE
Blurred background"Vu(e)s de dos, une figure sans portrait"
ATLANTI-CULTURE

11 mars 2026

"Vu(e)s de dos, une figure sans portrait" : Ce serait manquer un excellent moment que de tourner le dos à cette expo !

Les Franciscaines 145 B Avenue de la République 14800 DEAUVILLE 02 61 52 29 20

Photo of Hélène Renard pour Culture-Tops
Hélène Renard pour Culture-Tops Go to Hélène Renard pour Culture-Tops page

4 min de lecture

MOTS-CLES

Les Franciscaines , Expositions , Vu(e)s de dos

THEMATIQUES

Culture
